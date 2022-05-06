Христо Грозєв вказав, що російські олігархи бачать, як Путін знищує Росію.

Оточення президента Російської Федерації Володимира Путіна хоче його смерті. Можливим виконавцем стає кожен генерал або полковник, у якого племінник вмирає або зникає.

Про це заявив журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозев в інтерв'ю Дмитру Гордону.

"Нещодавно ми з колегами слухали запис розмови одного дуже близького Путіну олігарха, який іншому олігарху розповідає, що краще, щоб він помер від цього (ну там називає якусь передбачувану хворобу), тому що він нас знищив, він знищує Україну, він знищує Росію. Ось вони як думають. І це так і є", – зазначив Грозєв.

За його словами, оточення Путіна обмірковує способи його усунення, а кожен генерал або полковник, у якого племінник помирає або зникає, стає можливим виконавцем.

Як раніше повідомляв УНІАН, Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що окремі російські олігархи обговорюють можливість фізичного усунення президента РФ Володимира Путіна.

Представники російського великого бізнесу зараз шукають шляхи впливу на диктатора або на його близьке оточення з силового блоку. Але це ускладнюється тим, що Путін знаходиться в жорсткій ізоляції і практично нікого до себе не підпускає. В першу чергу, олігархів, яких він вважає "ненадійними".

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