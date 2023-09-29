Приз, яким відзначили столицю Чечні - місто Грозний, виданий на перспективу – на 2025 рік.

Президент РФ Володимир Путін заохотив лідера Чечні Рамзана Кадирова присвоєнням місту Грозному статусу "культурної столиці".

Як повідомляє The Moscow Times, після того, як Кадиров-молодший побив ув'язненого, фонд президента РФ Володимира Путіна визнав місто Грозний культурною столицею.

Видання нагадує, що раніше резонанс викликало відео, яке широко тиражувалося в соціальних мережах. Зокрема, на відеозаписі було зафіксовано жорстоке побиття сином лідера Чечні Адамом Кадировим жителя Волгограда Микити Журавеля.

Відео дня

"Приїзд Рамзана Кадирова в Москву, закінчився для глави Чечні не допитами слідчих, а приємними подарунками від президента Путіна. На конкурсі "культурна столиця року", який проводиться президентським Фондом культурних ініціатив, перемогу присудили нижньому Новгороду і Грозному", - зазначає видання.

Зазначається, що переможець в номінації повинен бути один, але організатори конкурсу не змогли відмовити Грозному, який отримав цей статус за танці, влаштовані для журі. Пізніше голова оргкомітету конкурсу Микола Новічков сказав, що "судді" не змогли вибрати тільки одне місто. Тому переможцями стали два міста одночасно: Нижній Новгород отримав "культурну столицю 2024 року", а Грозний - аналогічне звання 2025 року. Переможець отримає кошти з бюджету на реалізацію якихось ініціатив.

Крім того, Кадиров отримав ще одне заохочення – підтримку Путіна в будівництві нової мечеті в російському Південному Бутові. Зазначається, що мечеть буде побудована на вулиці імені Ахмата-Хаджі Кадирова - батька Рамзана Кадирова.

"Кадиров кілька днів тому опублікував відео, на якому його 15-річний син б'є Журавеля. Ніякої реакції від правоохоронних органів на цей ролик не було. Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков відмовився коментувати побиття сином Кадирова заарештованого за спалення Корану", - акцентує the Moscow Times.

Скандал з сином Кадирова

Нагадаємо, в травні 2023 року в соціальних мережах з'явилося відео спалення Корану в російському місті Волгоград. Силовики країни-агресора за" підпал " затримали Микиту Журавеля і передали його кадировцям.

Пізніше стало відомо, що 15-річний син лідера Чечні – Адам Кадиров власноруч б'є ув'язнених у грозненському СІЗО. Зокрема, в серпні уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова заявила про отримання від Журавеля відповідної скарги.

У вересні Кадиров-молодший опублікував пост, з якого випливає, що він вважає себе абсолютно безкарним.

Деякі користувачі соцмереж залишили коментарі під постом. Вони вважають юнака боягузом, який" прикривається " батьківською охороною і здатний бити лише людину, у якої зв'язані руки.

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