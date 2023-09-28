15-річний спадкоємець одіозного лідера Чечні відчуває власну безкарність.

15-річний син Рамзана Кадирова Адам, який побив хлопця у СІЗО, вважає себе абсолютно безкарним.

У своєму акаунті в Instagram він опублікував "брутальну" публікацію на тлі скандалу про побиття затриманого.

"Можеш пліткувати, ненавидіти, заздрити та обговорювати мене. Але ж ми обоє розуміємо, що при зустрічі ти будеш мило посміхатися...", - написав Адам.

У відповідь у коментарях його покликали в Україну, зауваживши, що без охорони батька від його сміливості не залишиться й сліду.

Що передувало

У травні 2023 року у Волгограді затримали молодика за спалення Корану. Російські силовики вирішили віддати його в розпорядження кадировців. За версією слідства, 19 травня юнак спалив Коран в районі Соборної мечеті Волгограда, знявши цей процес на відео. Потім відео з'явилося в Інтернеті.

Пізніше стало відомо, 15-річний син Рамзана Кадирова особисто б'є в'язнів. У серпні уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова заявила, що отримала від Журавеля скаргу про те, що в грозненському СІЗО його побив син Кадирова.

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