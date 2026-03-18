Білорусь навчає мігрантів боротьбі з європейськими прикордонниками, – голова СБ Латвії

Голова служби безпеки Латвії заявив, що гібридна війна Мінська "стає дедалі агресивнішою".

Білорусь навчає мігрантів боротьбі з європейськими прикордонниками – проводить їх бойову підготовку в спеціальних таборах і переправляє через кордони Європейського Союзу до Польщі та країн Балтії. Про це заявив глава служби безпеки Латвії Нормундс Межвієц в інтерв'ю The Telegraph.

Він підкреслив, що тактика Білорусі та Росії за останній рік "стає більш агресивною".

Глава СБ Латвії розповів, що білоруська влада розробила безліч тактик для провокування мігрантів перед тим, як вони перетинають кордон з Латвією. Зокрема, перед тим як відправити мігрантів через кордон, їм показували відеоролики з фальшивими свідченнями людей, які постраждали від рук "жорстоких прикордонників, які били, мучили і виганяли їх", сказав він.

Коли начальник служби безпеки та його аналітики вивчали ці пропагандистські відео, виявилася одна явна ознака, що доводить їхню повну вигаданість: шрами.

"Вони показують свої шрами, і можу сказати, що це не справжні шрами… Це був просто поганий, досить простий грим", – каже він.

Однак, за його інформацією, мігрантів навчають також "більш жорстоким діям". Він сказав, що Білорусь побудувала на кордоні інфраструктуру, включаючи склади та готелі, а зовсім недавно створила табори для навчання мігрантів бойовим навичкам перед тим, як відправити їх до Латвії.

Польські чиновники також нещодавно повідомили The Telegraph, що на східному кордоні ЄС були спеціально побудовані підземні тунелі для переправлення мігрантів через кордон.

"Ми поки що не бачили тунелів, як наші польські друзі… але з самого початку ми спостерігаємо масове нарощування сил білоруської влади, білоруського КДБ та прикордонників, які відкрито заохочують цю незаконну міграцію", – сказав Межвієц.

Провокації в Європі

Раніше The Telegraph писав, що російські шпигуни масово купують нерухомість, розташовану неподалік від військових об'єктів у різних країнах Європи. Видання стверджує, що цю нерухомість РФ планує використовувати як стартові майданчики для скоординованого спостереження, саботажу та таємних атак.

Також Польща з 10 березня 2026 року до 9 червня закрила частину свого повітряного простору на сході країни на кордоні з Україною. Це рішення прийнято через неодноразове перетинання кордону з боку безпілотників невідомого походження.

