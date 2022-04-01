Крім того, програма "ППП в обмін на інвестиції" також повністю закривається.

Сейм Латвії попередньо підтримав тимчасову заборону на видачу ППП - посвідок на постійне проживання - громадянам Росії та Білорусі.

Латвійський парламент затвердив у першому читанні поправки до Закону "Про імміграцію", що стосуються перебування в Латвії іноземців - в першу чергу, громадян Росії та Білорусі, пише Delfi.

Крім того, програма "ППП в обмін на інвестиції" також повністю закривається.

Зазначається, що поправки до імміграційного закону буде внесено в терміновому порядку у двох парламентських читаннях. Перед другим читанням депутати можуть ще подавати поправки до 14:00 понеділка, 4 квітня. Передбачається, що остаточно закон затвердять уже 7 квітня.

Видавати ППП заборонять більш ніж на рік

У нинішній редакції законопроекту йдеться, що видача первинних дозволів на проживання громадянам Росії та Білорусі припиняється до 30 червня 2023 року - за винятком певних випадків.

При цьому якщо іноземні громадяни діяли всупереч інтересам Латвії, прославляли, заперечували або виправдовували геноцид, військові злочини, злочини проти миру і людства, це може служити причиною для заборони на перебування в Латвії навіть за наявності посвідки на постійне проживання.

Винятки: хто зможе отримати ППП в Латвії

Подавати запити на отримання тимчасової посвідки на проживання зможуть росіяни та білоруси за наступних умов:

на термін не більше як рік у зв'язку з влаштуванням на роботу, передбаченим законодавством ЄС або необхідністю працевлаштування таких працівників на підприємстві, в якому щонайменше 51% капіталу належить громадянам або юридичним особам країн Організації економічного співробітництва та розвитку і які переносять свою діяльність в Латвію з Росії або Білорусі. До 3 травня критерії, за якими таким працівникам видаватимуться дозволи, ще належить встановити Кабінету міністрів;

на строк не більше як рік у разі участі у проекті наукового співробітництва або навчання / навчальної практики, зазначеної у правових актах ЄС. До 3 травня критерії ще належить встановити Кабінету міністрів, а Служба державної безпеки перевірятиме інформацію про кандидатів;

на час, на який іноземцю надано альтернативний статус у встановленому Законом про притулок порядку;

на строк, на який іноземцю надано тимчасовий захист відповідно до Закону про притулок;

на період, на який над іноземцем встановлено опіку або піклування або на який він сам призначений опікуном або піклувальником громадянина чи негромадянина Латвії. У разі встановлення опіки посвідка на проживання видається на строк не більше п'яти років;

на строк до дати набрання законної сили рішенням суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дитини або до дати видачі свідоцтва про розірвання шлюбу, але не довше, ніж на один рік, якщо у шлюбі народжено дитину, яка є громадянином або негромадянином Латвії;

на строк не більше одного року, якщо органи досудового розслідування або суд вимагають від іноземця перебування в Латвії до завершення розслідування кримінальної справи або суду;

на термін не більше п'яти років, якщо іноземець при виїзді в іншу державу втратив статус постійного жителя ЄС в Латвії та запитує посвідку на проживання не пізніше трьох років після виїзду;

на строк не більше п'яти років, якщо іноземець має чинну посвідку на проживання постійного жителя ЄС, видану в іншій країні Союзу, і немає підстав запитувати тимчасову посвідку на проживання відповідно до будь-якої норми цих обмежень.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив про зупинку видачі посвідок на проживання для громадян Росії.

Своєю чергою Франція з 1 квітня 2022 року відновлює видачу росіянам всіх типів віз, зокрема туристичних, без обмежень, пов'язаних з COVID-19.

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