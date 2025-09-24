Командир літака зазначив, що такі спроби є поширеними в цьому районі та впливають як на цивільні, так і на військові рейси.

Під час польоту над Калінінградом літак, на борту якого перебувала міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес, зазнав спроби втручання в роботу системи GPS.

Як повідомляє DEMOCRATA.ES, літак прямував на авіабазу Шауляй у Литві. Зазначається, що інцидент, метою якого було виведення з ладу GPS військового літака, не мав наслідків, оскільки літак обладнаний для прийому сигналів від військового супутника. Присутній командир зазначив, що такі спроби є поширеними в цьому районі та впливають як на цивільні, так і на військові рейси.

"Разом з міністром на борту літака також були члени сімей військовослужбовців загону VILKAS та журналісти. Поїздка включала зустріч з міністром оборони Литви з метою зміцнення співпраці з НАТО та протидії діям Росії", - пише видання.

Порушення повітряного простору Естонії

Як повідомляв УНІАН, після порушення повітряного простору РФ Естонія готова прийняти британські F-35 з ядерним потенціалом. Міністр оборони країни Ханно Певкур заявив, що це рішення обговорюється на тлі останніх інцидентів: минулого тижня три російські МіГ-31 порушили естонський повітряний простір, перебуваючи в межах кордонів НАТО протягом 12 хвилин.

Естонія не має власних винищувачів, тому на авіабазі Амарі регулярно несуть службу британські F-35 та Typhoon, а також літаки інших союзників. Міністр оборони наголосив, що будь-які дії НАТО повинні бути пропорційними та прийматися у кожному конкретному випадку.

