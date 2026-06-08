Літаки НАТО збили дрон, який порушив повітряний простір Латвії

У Ризі заявляють, що апарат збився з курсу через російську радіоелектронну боротьбу, а подібні інциденти в регіоні стають дедалі частішими.

Французькі винищувачі, що виконують місію НАТО в Балтійському регіоні, знищили безпілотник після його входження в повітряний простір Латвії. У Ризі заявили, що інцидент став наслідком російської радіоелектронної боротьби, повідомляють Bloomberg та Reuters.

Тип та належність апарата офіційно не розкриваються. Водночас латвійська армія підтвердила, що ціль була знищена французькими літаками.

Інцидент став уже другим випадком застосування бойової авіації НАТО проти безпілотників у Балтійському регіоні за останні два місяці. У травні військовий літак Альянсу збив український безпілотник над територією Естонії після того, як той втратив керування та залетів у повітряний простір країни.

Відео дня

У Латвії визнають, що останнім часом дедалі частіше стикаються з проблемою дронів, які перетинають кордон із Росією. Частина таких апаратів, за даними влади, є українськими безпілотниками, що збиваються з маршруту через глушіння навігаційних сигналів.

Напруженість зростає по всьому регіону

На тлі війни в Україні інциденти з безпілотниками почастішали і в інших країнах Східної Європи. У понеділок безпілотник впав і вибухнув поблизу села в Молдові. Постраждалих не було. Міністерство закордонних справ країни повідомило про консультації з українською стороною та водночас засудило російські атаки проти України.

Раніше Румунія звинуватила Москву в "серйозній і безвідповідальній ескалації" після того, як один із дронів врізався в житловий будинок і поранив двох людей. Ще один інцидент стався в порту Констанца, де вибухнув морський безпілотник.

Вас також можуть зацікавити новини: