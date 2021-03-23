Протягом п'яти днів - з 1 по 5 квітня - в країні будуть закриті майже всі магазини.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель оголосила про продовження карантину в країні до 18 квітня, а на Великдень будуть введені більш жорсткі обмеження.

Читайте такожУ Німеччині кількість зафіксованих випадків COVID-19 досягла рекордної позначкиКанцлер закликала громадян залишатися вдома протягом п'яти днів під час Великодніх свят, щоб зупинити третю хвилю пандемії COVID-19, передає Reuters.

"Зараз ми фактично знаходимося в новій пандемії. Британська мутація стала домінуючою. По суті, ми стикаємося з новим вірусом того ж типу, але з дуже різними характеристиками. Більш смертоносний і заразний", - заявила Меркель.

Протягом п'яти днів - з 1 по 5 квітня - в країні будуть закриті майже всі магазини. Громадяни повинні будуть провести ці дні вдома, максимально скоротивши контакти. Великі сімейні збори будуть заборонені під час свят, при цьому буде дозволено зустрічатися не більше ніж двом сім'ям або до п'яти осіб.

Великодні служби переведуть в онлайн-режим. У суботу, 3 квітня, працюватимуть тільки продуктові магазини. Крім того, більш жорсткі правила будуть застосовуватися в тих регіонах, де число заражених протягом трьох днів поспіль буде перевищувати 100 осіб на 100 тис. населення.

Також Меркель згадала і про вакцинацію населення. Вона зазначила, що потрібно виграти час, щоб вакцинувати населення, перш ніж з'являться нові штами коронавірусу.

В даний час близько 9% німців отримали хоча б одне щеплення, але очікується, що в наступному місяці темпи вакцинації збільшаться.

"Справи йдуть важко і довше, ніж ми очікували, але в кінці тунелю дуже чітко видно світло", - сказала Меркель.

Карантин у Німеччині

Карантин в Німеччини був введений на початку листопада, а жорсткі обмеження - з 16 грудня 2020 року. У країні в березні почали послаблювати обмеження. Проте нові, більш заразні мутації коронавірусу швидко поширювалися серед населення.

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Автор: Ірина Погоріла