Важко зрозуміти, чому частина НАТО не хоче інтеграції України, - Сибіга

Очільник МЗС України підкреслив, що Київ зацікавлений у налагодженні взаємовигідних партнерських відносин не лише в Європі, Північній Америці та країнах Перської затоки.

Унікальний оборонний потенціал України та її досвід у захисті життя викликають великий інтерес не лише у країнах Перської затоки, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в соцмережі Х.

Сибіга написав, що країни по всьому світу стежать за подіями на Близькому Сході та бачать, наскільки економічно ефективними та технологічно досконалими є українські можливості.

"Ми зацікавлені у налагодженні взаємовигідних партнерських відносин не лише в Європі, Північній Америці та країнах Перської затоки, а й в Африці, Азії, Латинській Америці та інших регіонах", - підкреслив очільник МЗС України.

Він наголосив, що роки жорстокої російської війни принесли народу України величезні страждання та руйнування, але також змусили країну розвинути власну неперевершену силу.

"Сучасна Україна є гарантом безпеки та надійним партнером для тих, хто поділяє наші цінності та ідеали і прагне захищати життя від будь-яких загроз", - додав Сибіга.

Очільник МЗС України також висловився щодо можливості вступу України до НАТО.

"З цієї нової точки зору також важко зрозуміти, чому будь-який керівник у будь-якій країні-члені НАТО вважав би за краще, щоб Україна залишалася поза Альянсом, а не була інтегрована в нього", - зауважив він.

Раніше УНІАН повідомляв, що заступник керівника Офісу президента України, бригадний генерал Павло Паліса заявив, що українських військових можуть залучити до майбутніх навчань НАТО у ролі умовного противника. Паліса додав, що вперше під час повномасштабної війни Україну відвідало військове командування НАТО. Повідомляється, що очолював цю делегацію Адмірал П’єр Вандьє, Верховний головнокомандувач Об’єднаних Збройних Сил НАТО з питань трансформації. Бригадний генерал поділився, що досвід участі наших підрозділів за минулий рік показав союзникам новітні методи ведення війни. За його словами, у навчальних сценаріях українські команди продемонстрували суттєву перевагу.

Також ми писали, що речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук підтвердив інформацію, що українські дрони "розвалили" флот країн НАТО біля узбережжя Португалії під час навчань. Плетенчук зауважив, що через війну, яку веде Росія, Україна вимушена постійно розвиватися і шукати нові рішення. Зокрема, морські дрони Magura допомогли переломити ситуацію в Чорному морі. Він додав, що ключову роль під час навчань відігравали штатні засоби, які стоять на озброєнні Військово-морських сил.

