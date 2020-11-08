У Мінську через протести на вхід і вихід закриті деякі станції метро.

Сьогодні в Мінську і в інших містах проходить Марш народовладдя.

Читайте такожУ Мінську силовики затримали близько 40 медиків, які вийшли на демонстрацію (відео)Як повідомляє правозахисний центр «Весна», станом на 15:40 вже відомо про затримання 345 осіб. Більша частина затримань припадає на столицю.

За даними Радіо свободи, у Мінську на вхід і вихід закриті всі станції метро третьої лінії.

У Telegram-каналі порталу TUT.BY повідомляється, що силовики перекрили міст через річку Свислоч.

Протести у Білорусі: що відомо

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тіхановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично мотивовані справи проти опозиціонерів.

В Євросоюзі не визнали результати виборів і запровадили санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

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Автор: Богдан Слуцький