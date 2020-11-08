У Мінську затримують протестувальників / фото REUTERS
Сьогодні в Мінську і в інших містах проходить Марш народовладдя.
Читайте такожУ Мінську силовики затримали близько 40 медиків, які вийшли на демонстрацію (відео)Як повідомляє правозахисний центр «Весна», станом на 15:40 вже відомо про затримання 345 осіб. Більша частина затримань припадає на столицю.
За даними Радіо свободи, у Мінську на вхід і вихід закриті всі станції метро третьої лінії.
У Telegram-каналі порталу TUT.BY повідомляється, що силовики перекрили міст через річку Свислоч.
У Мінську затримують протестувальників / REUTERS
У центр Мінська стягнули силовиків / фото t.me/radiosvaboda
Протести у Білорусі: що відомо
- 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тіхановську - 10,1%.
- Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично мотивовані справи проти опозиціонерів.
- В Євросоюзі не визнали результати виборів і запровадили санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.
- 23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.
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