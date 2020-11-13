У глави компаній Tesla і SpaceX Ілона Маска з’явилися симптоми застуди.

Засновник SpaceX і гендиректор Tesla Ілон Маск розповів, що в один і той же день швидкі тести на антиген коронавірусу COVID-19 показали суперечливі результати: два були позитивні, два негативні.

Про це Маск повідомив у Twitter.

"Відбувається щось надзвичайно фальшиве. Чотири рази за день здав тест на COVID. Два результати виявилися негативними, два - позитивними. Один і той же апарат, той же тест, та ж медсестра. Швидкий тест на антиген від BD", - написав Маск.

Також у коментарях до посту Маск додав, що якщо це відбувається з ним, то відбувається й з іншими. Він повідомив, що отримає тести на ПЛР в окремих лабораторіях, результати будуть орієнтовно за добу.

Ставлення Маска до коронавірусу

Раніше Ілон Маск заявляв, що він і його родина не планують вакцинуватися від COVID-19, коли з’явиться вакцина, оскільки, на його думку, не перебувають у зоні ризику.

Він також неодноразово виступав проти обмежень, що вводяться для стримування поширення вірусу. На думку Маска, вони «не йдуть на користь загальному благу».

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Автор: Олег Давигора