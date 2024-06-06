'Серйозний і небезпечний крок': Путін пригрозив Заходу за постачання зброї Україні

Диктатор заявив, що Захід нібито управляє зброєю, яку надає Україні.

Правитель Росії Володимир Путін видав низку заяв із погрозами Заходу через допомогу Україні та дозвіл бити іноземною зброєю по території РФ.

Як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, під час спілкування з пресою Путін особливу увагу приділив постачанню західної зброї Україні та дозволом завдавати нею ударів по території Росії.

"Якщо хтось вважає, що може постачати зброю для ударів по нас, то чому ми не можемо постачати свою далекобійну зброю в регіони світу, звідки будуть завдаватися удари по їхнім чутливих об'єктах? Ми подумаємо над цим", - пригрозив Путін. Відео дня

Крім того, він заявив поява німецьких танків в Україні нібито "викликала морально-етичний шок у Росії, а постачання ракет остаточно руйнують російсько-німецькі відносини".

Також Путін заявив, що Україні нібито не просо постачають зброю, але й управляють нею.

"Це дуже серйозний і дуже небезпечний крок" - заявив Путін.

Інші заяви Путіна

Як повідомляв УНІАН, Путін продовжує робити абсурдні заяви про Україну. Очільник Кремля видав, що США хочуть, щоб Україна знизила мобілізаційний вік, а після цього планують "позбутися Зеленського".

"Це ми знаємо напевно. Це вимога з боку адміністрації США до українського керівництва, якщо його можна вважати керівництвом після того, як було скасовано вибори. Я думаю, що адміністрація Штатів змусить сьогоднішнє керівництво України ухвалити ці рішення – знизити мобілізаційний вік до 18 років. А потім Зеленського позбудуться просто", – заявив диктатор.

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