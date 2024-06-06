'Тупі?': Путін різко відповів, чи збирається воювати з НАТО (відео)

Він цинічно додав, що нібито в Україні росіяни "захищаються".

Правитель Росії Володимир Путін назвав "маячнею" заяви про те, що РФ хоче напасти на НАТО.

"Понавигадували, що Росія хоче напасти на НАТО. Ви з глузду з'їхали зовсім? Тупі? Хто це придумав? Це нісенітниця, маячня собача", - заявив диктатор під час спілкування з журналістами.

Він також додав, що таким способом західні уряди нібито "обдурюють власне населення", створюючи Росії образ "ворога". Путін додав, що західні лідери хочуть "втримати своє імперське становище та велич".

"Такої загрози не існує. Ми самі себе захищаємо в Україні", - заявив він.

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На початку червня видання The Daily Telegraph писало про те, що НАТО розробляє "сухопутні коридори" для американських військ на випадок війни з РФ.

Раніше президент Володимир Зеленський попередив, що, якщо Україна не встоїть перед агресією росіян, то сценарій війни НАТО з Росією стане реальністю. Президент Польщі Анджей Дуда наприкінці березня сказав, що російські загарбники у 2026-2027 роках можуть здійснити напад на Альянс.

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