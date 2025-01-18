Спікер Палати представників згадав про ситуацію, що сталася з Байденом, після якої він сильно задумався про стан справ.

Президент США Джо Байден "не перебував при владі" протягом останнього року, заявив спікер Палати представників від Республіканської партії Майк Джонсон. Він згадав про ситуацію, що сталася на початку 2024 року, коли хотів обговорити з Байденом указ про призупинення видачі нових дозволів на експорт зрідженого природного газу (ЗПГ) зі США європейським країнам, пише The Free Press із посиланням на подкаст Honestly.

Під час особистої розмови з Байденом Джонсон дізнався, що президент не знав про власний указ. Він розповів, що запитував у президента США, навіщо він призупинив експорт СПГ до Європи, а той відповів, що "не робив цього".

Джонсон тоді наголосив: "Пане президенте, ви це зробили. Це був указ, підписаний приблизно три тижні тому". Але Байден продовжував це заперечувати. Тоді Джонсон запропонував президенту попросити секретаря роздрукувати указ, щоб вони могли разом його прочитати.

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Тільки тоді Байден згадав, що підписував указ, але, за його словами, він стосувався лише дослідження наслідків експорту СПГ.

"Сер [до Байдена], ви призупинили експорт. Я знаю це. У мене в штаті знаходяться експортні термінали. Я говорив із людьми у своєму штаті, я говорив із ними сьогодні вранці. Це завдає величезної шкоди нашій економіці та національній безпеці", - наполіг Джонсон.

У цей момент спікер Палати представників зрозумів, що Байден не брехав. Він дійсно не знав, що підписав. Саме тому Джонсон задався питанням - хто реально керує країною в останній рік.

Інші новини про Джонсона та його заяви

Раніше УНІАН повідомляв, що Майк Джонсон "не має апетиту" до продовження американської підтримки України. "Я думаю, що він [Трамп] подзвонить Путіну і скаже, що цього вже достатньо", - заявив спікер Палати представників.

Крім того, Джонсон вимагав звільнити посла України у Вашингтоні через одну скандальну ситуацію. На це довелося відреагувати особисто президенту України Володимиру Зеленському.

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