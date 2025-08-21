Мелоні запропронувала 'легке НАТО' для України, - Bloomberg

План Італії передбачає ухвалення рішення про підтримку України протягом 24 годин у разі нового нападу Росії.

Європейські лідери обговорюють новий механізм безпеки для України, ініційований прем’єркою Італії Джорджею Мелоні. План передбачає, що союзники Києва зобов’язуватимуться протягом 24 годин ухвалити рішення про військову чи економічну підтримку України у разі відновлення агресії з боку Росії, пише Bloomberg.

Пропозиція отримала назву "легке НАТО", оскільки вона нагадує принцип колективної оборони Альянсу, але не передбачає фактичного членства України в НАТО. За задумом Мелоні, країни, що підписали двосторонні угоди з Києвом, мали б оперативно координувати свої дії у випадку нової атаки.

За даними джерел, йдеться про надання Україні швидкої оборонної допомоги, фінансової підтримки, посилення Збройних сил та санкцій проти Росії. Наразі невідомо, чи включатиме план безпосереднє відправлення військ на українську територію.

Ідея прозвучала на тлі зустрічі президента США Дональда Трампа, Володимира Зеленського та європейських лідерів у Вашингтоні. Після переговорів Трамп підтвердив готовність США забезпечувати безпекові гарантії, але виключив відправку американських солдатів до України, натомість заявивши про можливість повітряної підтримки.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто підкреслив, що остаточний формат ще обговорюється: "Або НАТО може надати захист Україні, або окремі країни візьмуть на себе такі зобов’язання. Найкращий механізм буде обрано згодом".

Мелоні наголосила, що ініціатива є "моделлю статті 5 НАТО", але адаптованою до нинішніх умов. Вона підкреслила, що Рим прагне виступати "будівником мостів" між США та Європою, зберігаючи єдність у підтримці Києва.

Як повідомляв УНІАН, США і Європа можуть надати Україні гарантії безпеки за аналогом "5 статті НАТО", але без вступу в НАТО.

Водночас ЗМІ пишуть, що гарантії безпеки "як в НАТО", що начебто зараз обговорюються західними партнерами Києва, насправді не передбачатимуть прямого зобов’язання європейських країн ставати на захист України.

