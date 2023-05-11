Вважає, що грузинська сировина не допоможе знищити російську економіку.

Колишній футболіст київського "Динамо" та поточний міський голова Тбілісі Каха Каладзе виступив з критикою на адресу тих, хто закликає Грузію до введення санкції проти Росії.

Під час ефіру на одному з телеканалів він назвав абсурдом те, що відсутність грузинської продукції на російському ринку призведе до краху економіки агресора.

"На нас нападають, мовляв, ми не приєдналися до санкцій. Я хочу запитати будь-яку розсудливу людину. Невже якщо грузинське вино та грузинська сільгосппродукція не надійдуть на російський ринок, то цим ми знищимо російську економіку? Це повний абсурд", - передає слова Каладзе Sputnik Georgia.

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Зокрема мер відзначив, що влада не робить такий крок через те, щоб не не завдати шкоди грузинському населенн.

"Ми ж, навпаки, нашкодимо нашим нужденним людям. Тим, хто працює 24 години на добу, щоб заробити собі на шматок хліба. Навіщо закривати людям ці можливості? Можливості для того, щоб попрацювати, продати свої продукти та отримати гроші. Адже ці гроші все одно заходять до Грузії. Коли я перебуваю у владі країни і знаю, що це зашкодить, чому я маю робити цей крок? Чому я маю робити нещасною свою країну?", - додав Каладзе.

Стосунки Росії і Грузії: що відомо

На початку березня грузинська влада вирішила ухвалити аналогічний російському "закон про іноагентів". На вулиці столиці вийшли протестувальники із закликами не слідувати шляхом Москви.

Мітинги тривали кілька днів. Зрештою, правляча партія відкликала цеей скандальний закон та ухвалила рішення врегулювати суперечку мирним способом.

Наприкінці березня президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що парламент країни говорить однією мовою з Кремлем. Глава держави назвала конспірологічною теорією заяви про те, що західні партнери схиляють Грузію до відкриття "другого фронту" проти Кремля.

Нещодавно Путін підписав указ про скасування візового режиму Росії з Грузією та відновлення авіасполучення між країнами. Також Москва скасувала рекомендацію про небажане відвідування росіянами Грузії. Тбілісі на це відреагувало негативно.

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