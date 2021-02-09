Заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін заявляє, що Міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй до кінця 2023 року має ухвалити фінальне рішення у справі збитого літака Малайзійських авіаліній рейсу MH-17.
Читайте такожКатастрофа MH17: Нідерланди не звинувачуватимуть Україну за не закрите небо над ДонбасомПро це Єнін заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".
Зокрема, він розповів, як проходять міжнародні суди у справі про катастрофу на Донбасі малайзійського Boeing MH17. За його словами, вердикт може бути винесено до кінця 2023 року.
"Коли ми говоримо про справу МН17, треба чітко розрізняти треки, в рамках яких відбувається розслідування трагедії. Перший - кримінально-правовий блок, це суд у Гаазі, який проводить слухання про прогрес додаткового розслідування, які відклали до квітня. Іншим напрямом, в рамках якого переслідується Російська Федерація як держава, зокрема, в рамках Конвенції про фінансування тероризму, є український позов проти РФ у Міжнародний суд ООН. І всі ці процеси мають паралельний характер, відмінності, проте всі вони спрямовані на те, щоб притягти до відповідальності як російську державу, так і військово-політичне керівництво і конкретних виконавців злочину", - зазначив Єнін.
Він підкреслив, зараз складно визначитися з конкретними датами завершення кримінального процесу у справі МН17 у Нідерландах.
"Ми можемо виходити тільки з календаря судових засідань, визначена четверта стадія слухань, тобто, по суті, на них відведено майже весь 2021 рік. Не слід забувати, що спільна слідча група продовжує працювати, і ми не можемо виключати винесення додаткових звинувачень. Щодо слухань у міжнародному суді ООН - ми спостерігаємо спроби Російської Федерації затягнути перехід до розгляду питання по суті, посилаючись на COVID-19, складність з формулюванням своєї юридичної позиції. Станом на сьогодні в нас є календар всіх процедур у суді, які повинні завершитися фінальним рішенням до кінця 2023 року", - повідомив заступник глави МЗС.
Збиття Боїнга над Донбасом
Літак авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою Росією територією Донецької області. Загинули всі 298 осіб, які перебували на борту. Більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.
24 травня 2018 року міжнародна слідча група надала додаткові докази ключової ролі Росії в катастрофі рейсу MH17. Група дійшла висновку, що зенітний ракетний комплекс "Бук", пострілом з якого був збитий літак, належав 53-й зенітно-ракетній бригаді збройних сил РФ, що дислокується в Курську.
19 червня 2019 року спільна слідча група заявила, що першими чотирма підозрюваними в трагедії рейсу МН17 є російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков), який влітку 2014 року був так званим "міністром оборони ДНР", російський генерал Сергій Дубинський (позивний "Хмурий"), який керував "розвідкою ДНР", Олег Пулатов (позивний "Гюрза"), який у 2014 році був "головою 2-го відділу ГРУ "ДНР", а також Леонід Харченко (позивний "Крот"), який був ватажком "розвідувального батальйону" бойовиків.
В Окружному суді Гааги з 9 березня 2020 року триває судовий процес стосовно чотирьох обвинувачених у справі МН17. Особисто жоден з них у судових слуханнях участі не бере.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram