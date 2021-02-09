Впродовж майже усього 2021 року мають відбуватися слухання по суті справи.

Заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін заявляє, що Міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй до кінця 2023 року має ухвалити фінальне рішення у справі збитого літака Малайзійських авіаліній рейсу MH-17.

Читайте такожКатастрофа MH17: Нідерланди не звинувачуватимуть Україну за не закрите небо над ДонбасомПро це Єнін заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

Зокрема, він розповів, як проходять міжнародні суди у справі про катастрофу на Донбасі малайзійського Boeing MH17. За його словами, вердикт може бути винесено до кінця 2023 року.

"Коли ми говоримо про справу МН17, треба чітко розрізняти треки, в рамках яких відбувається розслідування трагедії. Перший - кримінально-правовий блок, це суд у Гаазі, який проводить слухання про прогрес додаткового розслідування, які відклали до квітня. Іншим напрямом, в рамках якого переслідується Російська Федерація як держава, зокрема, в рамках Конвенції про фінансування тероризму, є український позов проти РФ у Міжнародний суд ООН. І всі ці процеси мають паралельний характер, відмінності, проте всі вони спрямовані на те, щоб притягти до відповідальності як російську державу, так і військово-політичне керівництво і конкретних виконавців злочину", - зазначив Єнін.

Він підкреслив, зараз складно визначитися з конкретними датами завершення кримінального процесу у справі МН17 у Нідерландах.

"Ми можемо виходити тільки з календаря судових засідань, визначена четверта стадія слухань, тобто, по суті, на них відведено майже весь 2021 рік. Не слід забувати, що спільна слідча група продовжує працювати, і ми не можемо виключати винесення додаткових звинувачень. Щодо слухань у міжнародному суді ООН - ми спостерігаємо спроби Російської Федерації затягнути перехід до розгляду питання по суті, посилаючись на COVID-19, складність з формулюванням своєї юридичної позиції. Станом на сьогодні в нас є календар всіх процедур у суді, які повинні завершитися фінальним рішенням до кінця 2023 року", - повідомив заступник глави МЗС.

Збиття Боїнга над Донбасом

Літак авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою Росією територією Донецької області. Загинули всі 298 осіб, які перебували на борту. Більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

24 травня 2018 року міжнародна слідча група надала додаткові докази ключової ролі Росії в катастрофі рейсу MH17. Група дійшла висновку, що зенітний ракетний комплекс "Бук", пострілом з якого був збитий літак, належав 53-й зенітно-ракетній бригаді збройних сил РФ, що дислокується в Курську.

19 червня 2019 року спільна слідча група заявила, що першими чотирма підозрюваними в трагедії рейсу МН17 є російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков), який влітку 2014 року був так званим "міністром оборони ДНР", російський генерал Сергій Дубинський (позивний "Хмурий"), який керував "розвідкою ДНР", Олег Пулатов (позивний "Гюрза"), який у 2014 році був "головою 2-го відділу ГРУ "ДНР", а також Леонід Харченко (позивний "Крот"), який був ватажком "розвідувального батальйону" бойовиків.

В Окружному суді Гааги з 9 березня 2020 року триває судовий процес стосовно чотирьох обвинувачених у справі МН17. Особисто жоден з них у судових слуханнях участі не бере.

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Автор: Віталій Саєнко