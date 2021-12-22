Він зазначив, що його позиція "полягає в тому, що такий підхід може призвести до небажаного зростання напруженості в регіоні".

Міністр оборони Болгарії Стефан Янев заявив, що не бачить необхідності у розгортанні військ НАТО у своїй країні у відповідь на нарощування Росією сил біля кордону з Україною.

Стефан Янев написав у соцмережі, що "таке рішення не відповідатиме інтересам [союзників по НАТО] і національним інтересам Болгарії", передає радіо Свобода.

Янев підтвердив повідомлення про те, що в НАТО обговорюють "різні варіанти відповіді", включаючи розгортання додаткових сил у країнах-членах Болгарії і Румунії в рамках стратегії "Розширеної передової присутності" Альянсу.

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"Ці процеси вимагають єдиного підходу НАТО, але без зайвої ескалації напруженості", – написав він, додавши, що на даному етапі варіанти перебувають на рівні військово-технічного обговорення, й остаточного рішення не ухвалено".

Проте Янев заявив, що його позиція "полягає в тому, що такий [підхід] може призвести до небажаного зростання напруженості в регіоні".

"Я не вважаю, що існують необхідні обставини, які можуть виправдати рішення щодо введення додаткових військ на нашу територію. Таке рішення не відповідало б ні союзним інтересам, ні національним інтересам Болгарії", – заявив міністр.

Янев сказав, що Болгарія – член НАТО з 2004 року – "готова збільшити спроможність власних національних сил на своїй території в контексті можливостей Альянсу зі стримування та оборони".

"Ця готовність стосується будь-якого типу загрози, незалежно від напрямку, з якого вона виникає", – додав він.

Коментарі міністра оборони Болгарії з’явилися на тлі зростання напруженості через занепокоєння Заходу щодо присутності десятків тисяч російських військ біля кордону України і можливого вторгнення Росії.

Президент США Джо Байден 9 грудня провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським і заявив про гарантії безпеки для дев’яти східноєвропейських країн-членів НАТО, зокрема Болгарії.

Росія заперечує плани наступу на Україну, натомість стверджує, що Україна і НАТО провокують напруженість. Москва вимагає "гарантій безпеки" щодо невступу України в НАТО.