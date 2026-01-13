Війна Росії в Україні триває довше, ніж боротьба СРСР та Німеччини: Times оцінив результати

РФ застрягли за майже 50 кілометрів від місця, де починали свій наступ у лютому 2022 року на Донеччині.

Повномасштабна війна Росії в Україні триває довше, за боротьбу Радянського Союзу проти нацистської Німеччини, пише Times.

Видання зазначає, що радянська армія за 1418 днів встигла витіснити війська Гітлера від берегів Волги до Берліна. Тоді як армія Путіна застрягла в Донецькій області, лише за 30 миль (48 кілометрів) від місця, де вони розпочали свою наступальну операцію в лютому 2022 року.

Російські війська не змогли захопити жодного обласного центру, на який вони претендують. І попри багатомісячні дипломатичні зусилля США, реалістичних шансів на мир у найближчому майбутньому, здається, немає.

Відео дня

Журналісти відзначають, що перед повномасштабним вторгненням Кремль перетворив пам'ять про Другу світову війну на наріжний камінь національної ідеології. Москва заявляла, що "може зробити це знову.

"Вони хотіли зробити це знову і зробили. Вони повторили фашизм. Це божевілля", - сказав президент Зеленський.

Російська служба BBC разом з вебсайтом Mediazona підрахували, що в Україні загинуло майже 160 000 російських військових. Вони також заявили, що загальна кількість жертв може сягнути 352 000. Тоді як The Insider відзначає, що в Україні загинуло щонайменше 19 російських генералів.

"Я впевнений, що Путін навіть у найгірших кошмарах не уявляв, що захоплення Слов'янська і Краматорська займе у нього більше часу, ніж Сталіну знадобилося для захоплення Берліна", – сказав Дмитро Гудков, член антивоєнного комітету російської опозиції в екзилі.

Times пише, що Путін не показує своєї готовності відкликати війська до того моменту, допоки Росія не знищить незалежність України. Зокрема, 7 січня, коли російські православні християни святкують Різдво, Путін сказав дітям на церковній службі, що їхня армія виконує "священну місію" захисту Батьківщини.

Війна РФ в Україні: важливі новини

Раніше про те, що війна РФ в Україні триває довше, за радянсько-німецьку, писали й журналісти Politico. Видання зазначало, що на тлі цього міжнародна мережа союзників, яку Путін будував два десятиліття, розвалюється.

Зокрема, журналісти нагадують про падіння режиму в Сирії та операцію США у Венесуелі. Politico відзначає, що Путін ще не коментував події ні у Венесуелі, ні в Ірані. Оскільки диктатор вірний своїй звичці відправляти підлеглих говорити про погані новини.

