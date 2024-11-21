Представниця МЗС переконує, що це нібито був не наказ, а уточнення про те, що це питання до військових, а не дипломатів.

Представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова виправдалася за вказівку мовчати про удар міжконтинентальною балістичною ракетою по Україні, яку отримала телефоном просто під час брифінгу.

Інцидент Захарова прокоментувала у коментарі прокремлівському "РИА Новости". Під час брифінгу їй зателефонував невідомий чоловік і наказав не коментувати атаку. Втім, сама Захарова переконує, що жодної інтриги у цій ситуації немає.

"Перед брифінгом були питання щодо суперечливих матеріалів в інтернеті... Уточнила в експертів, чи наша ця тема. Відповідь надійшла під час брифінгу - МЗС не коментує. Так що інтриги ніякої немає", - заявила Захарова.

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Інцидент із Захаровою

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 21 листопада, Росія запустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету. Крім того, місто атакували ще вісім ракет іншого типу.

Представниці Міністерства закордонних справ РФ Марії Захаровій прямо під час брифінгу заборонили коментувати удар міжконтинентальною балістичною ракетою по Дніпру.

"Машо, удари балістичними ракетами, про що заборонили говорити, дійсний ще", - сказав співрозмовник по той бік слухавки.

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