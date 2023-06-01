Санкції стосуються семи осіб і однієї організації - проросійської опозиційної партії Шор.

Канада запроваджує санкції проти олігархів, бізнесменів і політиків Молдови через їхні зв’язки з Росією та для запобігання зусиллям Росії з дестабілізації в регіоні.

Як повідомляє Міністерство закордонних справ Канади, це перший випадок, коли Канада запроваджує санкції проти російських колабораціоністів у Молдові згідно з новими правилами.

Зазначається, що санкції стосуються семи осіб і однієї організації, проросійської опозиційної партії Шор. Як повідомляє Reuters, цільовими особами є зокрема, лідер партії Шор, бізнесмен у вигнанні Ілан Шор; колишній депутат парламенту Молдови Володимир Плахотнюк і бізнесмен Вячеслав Платон.

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"Оскільки Росія погрожує використати свою присутність на території Молдови, щоб втягнути країну в агресивну війну проти України, ці нові санкції підірвуть зусилля Росії з дестабілізації в регіоні та підтримають демократично обраний уряд Молдови", - зазначили в МЗС Канади.

Санкції як спосіб зупинити російську агресію

Раніше Канада ввела новий пакет санкцій проти Росії, що стосується низки компаній, пов'язаних з ВПК, і осіб відповідальних за депортацію українських дітей.

Президент Молдови Майя Санду повідомляла, що цієї весни Росія зробила спробу повалити владу в країні. При цьому вона не виключила нових спроб скинути проєвропейський уряд в Молдові.

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