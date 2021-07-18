Міконос, відомий як острів вечірок дуже багатих людей, є одним із найпопулярніших місць у Греції, яке щорічно приваблює понад мільйон туристів.

Грецька влада заборонила музику у кафе і барах на популярному курортному острові Міконос, а також запровадила там нічну комендантську годину.

Такі обмеження пов'язані з новим спалахом коронавірусної інфекції, передає Reuters.

Міконос, відомий як острів вечірок дуже багатих людей, є одним з найпопулярніших місць у Греції, яке щорічно приваблює понад мільйон туристів, зокрема, голлівудських зірок, моделей і всесвітньо відомих спортсменів.

Після спалаху міністерство цивільного захисту заявило, що музика на острові тепер під цілодобовою забороною - зокрема, в магазинах, кафе і пляжних барах, а людям заборонено пересуватися вулицями з першої години ночі до шостої години ранку, за винятком тих, хто їде на роботу і назад або в лікарню.

Мер Міконоса Константінос Кукас сказав, що запровадження таких заходів у розпал туристичного сезону "несправедливе" і "неправильне".

"Міконос не може бути єдиним островом, де не чутно музики... Єдине, до чого це призведе - відвідувачі просто вирушать на інший острів", - зазначив політик.

Уряд уже забороняв музику в ресторанах і барах у всій країні у травні, щоб люди уникали порушення дистанції. Однак цей захід скасували, коли кількість заражень скоротилася.

Обмеження на Міконосі діятимуть щонайменше до 26 липня.

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Автор: Катерина Комолова