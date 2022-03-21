Дипломати перевіряють наявність українців серед пасажирів

Пасажирський літак Boeing 737 зазнав аварії. На борту повітряного судна знаходилися 123 пасажири та дев'ять членів екіпажу.

Про це повідомляє видання AppleDaily.

Літак розбився в окрузі Учжоу Гуансі-Чжуанського автономного району. В результаті катастрофи виникла пожежа, вогонь охопив ліс і поруч розташовані села.

Управління цивільної авіації Китаю підтвердило крах Boeing 737 China Eastern Airlines. На місце трагедії направили рятувальників.

Посольство України в Китаї перевіряє, чи були українці літака, що розбився.

Крім того, в мережі з'явилося відео, на якому видно величезний стовп диму в лісі в горах. На іншому ж ролику видно шматки літака, які просто розкидані по місцевості.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада під російським містом Іркутськ розбився літак Ан-12, що слідував за маршрутом Якутськ-Іркутськ. За попередніми даними, всі, хто перебував на борту літака, загинули. Літак належав білоруській авіакомпанії"Гродно".

У свою чергу в Міністерстві закордонних справ України заявили, що в катастрофі загинули двоє українських громадян.

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