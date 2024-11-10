Трамп пам'ятатиме, що миру не можливо буде досягнути без українців та європейців.

Новообраний президент США Дональд Трамп продовжить підтримувати Україну, незважаючи на його минулі заяви.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в інтерв'ю Le Parisien. Міністр висловив думку, що Трамп є надто мудрим, щоб допустити найбільшу територіальну анексію за останні 75 років. Трамп пам'ятатиме, що миру не можливо буде досягнути без українців та європейців.

"(Він - ред.) занадто мудрий, щоб забути, що жоден справедливий мир не може бути укладений за спинами українців та над головами європейців. Це закріпило б право найсильнішого, з дуже серйозними наслідками у Європі та інших регіонах світу", - додав Барро.

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Трамп і війна в Україні

Син Дональда Трампа Дональд Трамп-молодший заявив, що президент України Володимир Зеленський "втратить допомогу" вже через місяць. Про це він заявив в Instagram, опублікувавши чорно-білий мем, на якому очільника України сиплються долари. Трамп-молодший написав: "У тебе залишилося 38 днів до втрати допомоги".

Трамп офіційно вступить на посаду 20 січня 2025 року.

До обрання президентом США Дональд Трамп не раз стверджував, що зможе за один день закінчити війну в Україні.

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