На думку держсекретаря Радбезу Білорусі Олександра Вольфовича, в його країні вже "звикли" до політичного тиску.

У Білорусі прокоментували інформацію про те, що з території цієї країни може початися ще один наступ. У Лукашенка намагаються переконати світ у "відсутності" погроз і скаржаться на "інформаційну війну".

Про це держсекретар Радбезу Білорусі Олександр Вольфович заявив в ефірі телеканалу "СТВ".

Він спробував спростувати інформацію про те, що з території Білорусі може початися ще одне вторгнення в Україну. За словами Вольфовича, українська сторона нібито "ставить заслін" проти Лукашенка.

"Наростає сьогодні політичний тиск, ми вже звикли до цього, економічні санкції, розв'язана за великим рахунком інформаційна війна проти нашої країни і постійна демонстрація військової присутності вздовж кордонів республіки Білорусь... Сьогодні наші українські сусіди також намагаються поставити заслін якийсь проти Білорусі, на жаль. Хоча від Білорусі ніяких загроз нікому не виходить", - заявив Вольфович.

Війна в Україні та поведінка Білорусі:

24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне військове вторгнення на територію незалежної України. 25 лютого з'явилася інформація про те, що Білорусь може ввести свої війська на територію України.

З першого дня вторгнення російські війська використовували територію Республіки для нанесення ракетних ударів по українських містах. 10 травня начальник Генштабу ЗС Білорусі Віктор Гулевич оголосив про розгортання угруповання сил Спеціальних Операцій на кордоні з Україною

23 травня стало відомо про те, що Білорусь розгортає на кордоні з Україною додаткові підрозділи і веде розвідку. 24 травня Олександр Лукашенко заявив про необхідність створити Південне оперативне командування, бо злякався військового тиску з боку Польщі, Литви та Латвії.

3 червня лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська повідомила, що Білоруська армія отримувала наказ про напад на Україні, але вище військове командування його загальмувало. Станом на 5 червня Білорусь активно облаштовувала позиції на кордоні з Україною та проводила розвідку.

16 червня президент України Володимир Зеленський доручив перевірити готовність до оборони у чотирьох областях у разі вторгнення з території Білорусі. 17 червня Лукашенко пригрозив ударами по Києву.

18 червня 2022 року військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що Білорусь готується до війни проти України.