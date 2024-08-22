У Фінляндії буде розміщена бронетанкова бригада чисельністю 4-5 тисяч осіб.

НАТО планує розмістити у Фінляндії бронетанкову бригаду для захисту країни. Як пише фінське видання Iltalehti, бригаду чисельністю приблизно 4000-5000 солдатів розмістять у місті Міккелі, від якого до кордону з Росією трохи більше 100 кілометрів.

Джерела в НАТО повідомили Iltalehti, що рішення з цього приводу вже ухвалено, НАТО і Фінляндія публічно офіційно повідомлять про створення штаб-квартири НАТО в Міккелі найближчими тижнями.

Зазначається, що озброєння для бронетанкової бригади НАТО теж зберігатиметься у Фінляндії, зокрема й бронетехніка.

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"Сили оборони Фінляндії та керівництво держави дійшли висновку, що Фінляндії необхідна присутність солдатів із країн НАТО на фінській землі для посилення превентивного стримування. У Фінляндії будуть постійно присутні офіцери бригади НАТО, солдати, які охороняють і обслуговують зброю, а також солдати, які відповідають за логістику військ", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що НАТО розглядає підрозділ сухопутних військ бригади як бойову одиницю, здатну завдати удару, що має превентивний ефект. Бригади сухопутних військ НАТО захищають також Естонію, Латвію та Литву.

НАТО зміцнює кордони

Литва почала будівництво бази для німецьких військ за 20 кілометрів від білоруського кордону в рамках заходів НАТО зі зміцнення кордонів.

На базі розмістять до 4000 боєздатних військових Німеччини. Йдеться про першу постійну іноземну дислокацію німецьких військових з часів Другої світової війни.

База діятиме недалеко від столиці Вільнюса і всього за 20 км від російського союзника - Білорусі. Тут зберігатимуться й обслуговуватимуться танки та інша техніка, а також діятимуть стрілецькі тири.

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