Європа готова створити новий альянс замість НАТО: без США, але з Україною, - Politico

В Європі вже є ефективна група, яка діє без участі Америки - "коаліція бажаючих".

Загроза президента США Дональда Трампа ввести каральні мита проти будь-кого, хто спробує перешкодити йому захопити Гренландію, стала останньою краплею в терпінні Європи, пише Politico.

Якщо не відбудеться радикальної зміни підходу США, цей процес, судячи з усього, завершиться радикальною перебудовою Заходу, яка переверне глобальний баланс сил. Європа готова створити свій власний альянс безпеки, і Україна може зіграти в ньому не останню роль.

Майбутнє після відходу США

Як зазначає Politico, європейські держави, включаючи ті, що не входять до ЄС, такі як Велика Британія і Норвегія, більшу частину другого терміну Трампа присвятили роботі в рамках ефективної групи, яка вже діє без участі Америки: так званої "коаліції бажаючих".

Радники з національної безпеки з 35 урядів перебувають у регулярному контакті, часто зустрічаючись онлайн і особисто, а також взаємодіючи за допомогою менш формальних текстових повідомлень. Вони звикли шукати багатосторонні рішення у світі, де Трамп є великою частиною проблеми. І рівень довіри в цих колах, як правило, високий, за словами людей, знайомих з тим, як працює ця група:

"Лідери, включаючи Кіра Стармера з Великої Британії, Еммануеля Макрона з Франції та Фрідріха Мерца з Німеччини, а також президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн, Александра Стубба з Фінляндії та Джорджію Мелоні з Італії, регулярно листуються один з одним – часто в одному і тому ж груповому чаті".

Відзначається, що за останній рік вони виробили добре відпрацьовану схему обміну повідомленнями щоразу, коли Трамп робить щось потенційно небезпечне.

Важлива роль України

Це об'єднання відоме як Вашингтонська група, названа так на честь європейських лідерів, які відвідали Білий дім разом з президентом України Володимиром Зеленським у серпні минулого року.

"Коаліція бажаючих почалася з України, – сказав інший дипломат. – Але вона створила дуже тісні зв'язки між деякими ключовими фігурами в столицях. Вони зміцнили довіру і здатність працювати разом. Вони знають один одного по імені, і їм легко зв'язатися і відправити повідомлення".

У листуванні з лідерами Вашингтонської групи також фігурує сам Зеленський, що додає ще одну інтригуючу ідею, зазначає Politico:

"Україна – безумовно, найбільш мілітаризована країна серед представлених, що володіє величезною армією, високотехнологічною індустрією виробництва безпілотників і великим досвідом ведення війни, ніж будь-хто інший... Якби до військової могутності України додали міць Франції, Німеччини, Польщі та Великої Британії, потенційна збройна сила коаліції бажаючих була б величезною і включала б як ядерні, так і неядерні держави".

Мита Трампа через Гренландію - реакція ЄС

Раніше Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Нідерланди, Норвегія, Швеція і Велика Британія у своїй спільній заяві висловили думку, що погрози введення мит з боку президента США Дональда Трампа "підривають трансатлантичні відносини".

Також країни ЄС розглядають можливість введення мит на товари з США на суму 93 млрд євро або обмеження доступу американських компаній на ринок.

