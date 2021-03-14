Бомбардувальник приземлився на 33-й польській авіабазі поблизу містечка Повідз для дозаправки.

Американський стратегічний бомбардувальник B-1B Lancer вперше здійснив посадку на авіабазі в Польщі.

Читайте такожНімеччина запідозрила Росію в прагненні послабити НАТОЯк повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті командування ВПС США в Європі.

"Бомбардувальник приземлився на 33-й польській авіабазі поблизу містечка Повідз для дозаправки", - йдеться у повідомленні.

Дозаправка вперше в Європі проводилася при включених двигунах і без виходу екіпажу з тим, щоб літак якомога швидше повернувся в небо для виконання нового завдання.

"В ході польоту над Центральною Європою B-1B також взаємодіяв зі шведськими винищувачами JAS-39 Gripen, данськими та польськими F-16", - підкреслює видання.

B-1В також виконував дозаправку в повітрі за допомогою британського літака-заправника Stratotanker KC-135.

"Концепція швидкої дозаправки в Польщі говорить сама за себе. Наші бомбардувальники після виконання місії можуть вилетіти в будь-який час і в будь-яке місце", - сказав генерал Джефф Харрігян, командувач ВПС США в Європі.

Що цьому передувало

Американські надзвукові стратегічні бомбардувальники В-1В Lancer вперше прибули до Норвегії для тривалого розміщення і проведення навчальних місій.

Раніше бомбардувальники B-1 могли нести ядерну зброю, але з середини 90-х їх модернізували виключно для звичайних місій.

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Автор: УНІАН