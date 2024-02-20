Диктатор надав заступнику директора Федеральної служби виконання покарань звання генерал-полковник.

У Росії зовсім недавно помер Олексій Навальний - російський опозиціонер, якого називають особистим ворогом диктатора Володимира Путіна. І тепер в країні підвищений у званні заступник директора Федеральної служби виконання покарань Росії Валерій Бояринев, якого правозахисники називають куратором тортур опозиціонера.

Про це повідомляє Bild. Зазначається, що Путін нагородив Бояринева після того, як Навальний помер у колонії "Полярний вовк". Згідно з указом, опублікованим на офіційному порталі правової інформації, йому надали звання генерал-полковника. Очільник "Фонду боротьби з корупцією" Іван Жданов вважає, що підвищення в званні пов'язане зі смертю Навального.

"Треба розуміти це як відверту нагороду Путіна за тортури. Бояринев особисто займався кураторством тортур Олексія Навального у в'язниці. Обмеження Олексія щодо рахунку на покупку їжі, як і всі інші тортури - особистий наказ Бояринев у ФСВП", - заявив Жданов.

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За даними команди Навального, у квітні 2023 року Бояринев зажадав обмежити політику витрати на їжу. Крім того, правозахисний проект Gulagu.net повідомляє, що за кілька годин до того, як з'явилися повідомлення про смерть політика, колонію "Полярний вовк", імовірно, відвідали співробітники Федеральної Служби безпеки РФ. Правозахисники стверджують, що там відключили і демонтували частину камер відеоспостереження.

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16 лютого у виправній колонії "Полярний вовк", розташованої в російському селищі Харп, Олексій Навальний помер. У Федеральній службі виконання покарань Росії заявили, що опозиціонеру нібито раптово стало зле після прогулянки, і медики не змогли його врятувати - у політика "відірвався тромб".

На думку реаніматолога, який лікував Навального, цей діагноз "неправомірний" - Олександр Полупанов був у групі медиків, які приїхали з Москви в Омську лікарню після отруєння Навального в 2020 році. Він стверджує, що відрив тромбу неможливо підтвердити без відповідних досліджень. Матері політика Людмилі Навальній відмовляються видати тіло, посилаючись на необхідність проведення "хімічного аналізу".

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