Бойовики колишнього кухаря лідера РФ Євгена Пригожина, ймовірно, тепер "панують" в ще одній африканській країні.

Уряд Буркіна-Фасо, ймовірно, завербував найманців російської ПВК "Вагнер" для розв'язання власних "проблем" в регіоні після виходу військ армії Франції.

Як відомо, після серії масштабних мітингів, які відбулися у столиці Вагадугу наприкінці січня 2022 року, уряд Буркіна-Фасо денонсував угоду про присутність збройних сил Франції на території держави (йдеться про 400 військовослужбовців). За даними The Washington Post, можливим сигналом про те, що тепер в ще одній африканській країні "пануватимуть" сили "Вагнер", є сумнівна вимога влади Буркіна-Фасо, озвучена в лютому.

Тоді місцевий уряд раптово зібрав близько 30 мільйонів доларів зі своїх золотих копалень для "суспільної необхідності". Точно невідомо, чи використовувалися ці гроші для найму "вагнерівців".

Відео дня

Однак офіцер ЦРУ і глава 14 North Strategies - групи, що орієнтована на Африку, Вільям Ліндер вважає, що це занадто вдалий "збіг".

"Можливо, це збіг, що влада Буркіна-Фасо зажадала золото відразу після того, як вигнала французів й почала зближуватися з росіянами. Проте, у інвесторів є побоювання, що держава відмовиться від існуючих зобов'язань й поставить в невигідне становище основні промислові гірничодобувні підприємства, щоб платити російським військовим підрядникам", - говорить він.

Зі свого боку уряд Буркіна-Фасо заперечує вербування "вагнерівців", але очікує, що незабаром ряд російських інструкторів приїде з візитом в країну для навчання місцевих військових. Йдеться про інструктаж, як користуватися зброєю, яку раніше країна придбала у РФ, заявив виконавчий секретар місцевої громадської провладної організації "Врятуй Буркіна" Мамаду Драбо

"Через двосторонню співпрацю між Буркіна і Росією ми попросили російський уряд надіслати нам людей для навчання наших військових", - сказав він.

Також ЗМІ у своїх доводах посилаються на звіт Глобальної ініціативи проти транснаціональної організованої злочинності. Раніше експерти попереджали у своїх доповідях, що певні домовленості про постачання зброї між РФ та низкою країн Африки можуть в кінцевому підсумку стати провісниками розгортання на цих територіях сил ПВК "Вагнер".

Спостерігачі помічають, що досить часто бойовики приїжджають на територію таких країн під виглядом російських інструкторів. Прикладом може стати Малі, де засновник ПВК Євген Пригожих зібрав близько 1000 найманців ПВК, пише видання.

Вихід військ Франції з Буркіна-Фасо

У січні уряд Буркіна-Фасо наказав вивести близько 400 французьких спецназівців, що базуються в країні, розірвавши військові відносини з Францією на тлі заворушень, викликаних діями джихадистів (радикальний рух бойовиків, які сповідують іслам). Окрім вигнання спецназу Франції, у лютому уряд наказав усім французьким військовослужбовцям, які працюють з армією та адміністрацією Буркіна-Фасо, покинути країну, розірвавши військову угоду з Францією, укладену в 1961 році.

ПВК Вагнер підуть з Українського фронту

Тим часом деякі експерти висловлюють думку, що незабаром найманці ПВК "Вагнер" зламаються під тиском української армії й приймуть рішення вийти з території України. За словами військового експерта Михайла Жирохова, їх відсутність заповнять звичайними кадровими військами РФ.

Зі свого боку колишній радник голови ОП Олексій Арестович також зазначив, що ПВК "Вагнер" втрачає свій кадровий склад "професіоналів" під Бахмутом (Донецька область). Це грає на руку ЗСУ, які поки що не збираються здавати місто, і з цієї причини включно.

Вас також можуть зацікавити новини: