У Берліні кажуть, що Росія вже порушила Договір про ракети середньої та малої дальності.

Німеччину не лякають заяви Російської Федерації про можливе відновлення виробництва зброї середньої дальності, якщо Сполучені Штати підтвердять свій намір розгорнути ракети в Німеччині або деінде в Європі. Про це у понеділок, 29 липня, на прес-конференції у Берліні повідомив речник Міністерства закордонних справ ФРН Себастьян Фішер, інформує Le Monde.

"Чесно кажучи, ми не дозволимо себе залякати такими заявами", - сказав дипломат.

Він підкреслив, що тип ракет, про які заявляють в РФ, заборонений Договором про ракети середньої та малої дальності, які "вже давно були розроблені та розгорнуті" Росією.

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"Отже, Росія порушує Договір про РСМД, і те, що ми зараз плануємо, є відповіддю на цю ситуацію, щоб утримати цю зброю від використання проти Німеччини або інших цілей", – запевнив речник.

Останні погрози РФ на адресу Німеччини та США

Напередодні російський правитель Володимир Путін пригрозив США та Німеччині ракетами середньої дальності. Диктатор обурений, що країни НАТО переміщують зброю на своїй території без його дозволу.

Як сказав Путін, у разі реалізації США подібних планів "вважатимемо себе вільними від раніше взятого одностороннього мораторію на розгортання ударних засобів середньої і меншої дальності, включно з підвищенням можливостей берегових військ нашого військово-морського флоту".

На початку липня Білий дім оголосив, що США тимчасово розмістять нову зброю в Німеччині з 2026 року, що дозволить наносити удари далі, ніж американські системи, які зараз розміщені в Європі. Вашингтон хоче робити це доти, поки Німеччина сама не зможе розробити власні аналогічні види зброї.

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