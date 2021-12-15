Їм запропонували здатися.

Поліція Лондона випустила "адвент-календар" з людьми, які знаходяться в розшуку.

Календар опублікований в Twitter.

Правоохоронці звернулися до громадськості за допомогою в пошуку злочинців.

У "календарі" використані фотографії 12 людей, розшукуваних за ряд тяжких злочинів, включаючи грабіж і нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) December 13, 2021

"Для тих, хто перебуває в розшуку, наше послання зрозуміле - ми не перестанемо шукати вас, поки вас не заарештують. Ви не зможете вічно ухилятися від правосуддя. Поступіть правильно і здайтеся в найближчий поліцейський відділок, щоб не зіпсувати Різдво для вашої родини і друзів", - йдеться в повідомленні на сайті поліції.

Адвент-календар - календар для відстеження часу до приходу Різдва. У "віконці" календаря зазвичай можна знайти невеликий подарунок.

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Автор: Людмила Жерновська