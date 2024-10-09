'Не сприймав Путіна серйозно': Байден критикував Обаму за реакцію на анексію Криму, - журналіст

Байден був розлючений, коли розповідав близькому другу про бездіяльність США у той момент.

Президент США Джо Байден розкритикував дії колишнього президента Барака Обами щодо російського вторгнення в український Крим. Про це йдеться у книзі американського журналіста Боба Вудворда "Війна", копію якої отримало агенство Associated Press.

У книзі детально описано критику Байдена щодо того,як Обама впорався з попереднім вторгненням диктатора Володимира Путіна в Україну, коли Росія захопила Крим і частину Донбасу в 2014 році. Тоді сам Байден обіймав посаду віцепрезидента від демократів.

"Барак ніколи не сприймав Путіна серйозно", - написав Вудворд з посиланням на розмову Байдена з близьким другом у грудні. Тоді Байден звинуватив Обаму у бездіяльності щодо дій Путіна в Україні.

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Байден був розлючений під час розмови з другом і сказав, що вони "ніколи не повинні були дозволити Путіну просто зайти туди" в 2014 році і що США "нічого не зробили".

Крим - останні новини щодо повернення півострова

Нагадаємо, днями головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що повернути окупований Росією Крим цілком реально:

"Звичайно, це велика військова таємниця... Ми зробимо все можливе, щоб вийти на міжнародно визнані кордони 1991 року. Ми повинні перемогти... щоб звільнити наших громадян, які перебувають на окупованих територіях, які страждають".

Військовий експерт Александр Коваленко заявив, що Крим буде повернуто до складу України. Це вже відбувається повним ходом. Російський окупаційний контингент у Криму поступово, але впевнено, стає приреченим на повну ізоляцію. А за ізоляцією піде звільнення.

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