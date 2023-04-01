Частково арсенали Бундесверу опустіли через постачання зброї Україні.

Недостача в озброєнні Бундесверу не буде ліквідована найближчим часом.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, пише видання Tagesschau. Міністр уточнив, що нинішні прогалини з озброєнням Бундесверу не зможуть бути повністю покриті навіть за сім років, тому необхідно визначити пріоритети.

Одним з таких пріоритетів, за його словами, є захист східного флангу НАТО. "Це створення повністю оснащеної дивізії до 2025 року і відповідний внесок у сили реагування НАТО", - сказав міністр.

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Він додав, що поставки зброї Україні також призвели до прогалин у озброєнні Бундесверу.

"Бундесвер має виконувати три завдання: національна оборона і оборона альянсу, а також міжнародні кризові операції. Це вимагає навичок, підкріплених матеріальними засобами та особовим складом", - підсумував він.

Допомога Німеччини Україні

З початку повномасштабного вторгнення Німеччина допомагає Україні. Щоправда спочатку ця допомога надходила дуже повільно і активізувалась лише за останні декілька місяців. Крім зброї Німеччина також навчає українських військових. Так, 20 лютого міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відвідав центр, де українських військових навчають роботі з німецькими танками Leopard 2A6 та БМП Marder.

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