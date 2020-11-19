Загалом у рамках розслідування провели обшуки у 25 приміщеннях та затримали 11 осіб, одного з них - в Угорщині.

Німецька поліція викрила біля міста Аахен три нелегальні плантації канабісу та знайшла на місці близько тисячі одиниць зброї, елементів зброї та набоїв.

Читайте такожЧерез кілька днів після легалізації у канадських магазинах закінчилася марихуанаПро це повідомляє "Європейська правда". Як повідомили у поліції регіону Північний Рейн-Вестфалія, розслідування щодо нелегальних плантацій у регіоні почалося ще у середині жовтня.

Відтоді правоохоронці виявили три "професійно обладнані" плантації для вирощування канабісу.

Перші дві знайшли під час рейдів 19 жовтня у містах Еускірхен та Герцогенрат. Сумарна вартість канабісу, який там вирощувався - 1,5 млн євро. Також на місці знайшли близько тисячі одиниць зброї, елементів зброї та набоїв.

Третю плантацію знайшли у містечку Тіц наприкінці жовтня.

Загалом у рамках розслідування провели обшуки у 25 приміщеннях та затримали 11 осіб, одного з них - в Угорщині.

Новини по темі

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН