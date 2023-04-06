За його словами, німецькі еліти вважають Росію частиною нового поствоєнного світопорядку.

Зволікання Німеччини з передачею зброї на початку повномасштабної війни в Україні пояснюється одразу низкою факторів. Одна з головних причин полягає у тому, що німці не хотіли бачити Україну як повноправний суб'єкт, який може боротися.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів екс-посол України в Німеччині, заступник голови МЗС Андрій Мельник. За його словами, це також був комплекс таких факторів як психологічно-історичний, економічних зв'язків, агентури та тісних особистих зв'язків з керівництвом РФ.

"Але головний критерій, напевно, полягав у тому, що німці нашу країну не хотіли бачити повноправним суб'єктом, а українців - культурною нацією (Kulturnation), готовою боротися за свою державність", - сказав Мельник.

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Дипломат переконаний, що РФ для Німеччини була, є і залишатиметься великою державою, ключовим геополітичним гравцем на континенті, "щоб там не говорили у Берліні зараз про Путіна".

"Німці вже зараз помаленьку готуються до нового поствоєнного світопорядку, і - повірте мені - Росія у цьому пасьянсі нікуди не зникне, Москва й надалі відіграватиме визначальну роль", - наголосив Мельник.

Він додав, що політичні еліти ФРН цього не приховують навіть зараз.

"Україна ж не відігравала для Берліна якогось особливого значення. Якщо точніше, ми слугували свого роду випробувальним майданчиком в плані поступального утвердження Німеччини як великої держави, маю на увазі зокрема її посередницьку роль у Нормандському переговорному процесі", - підсумував посадовець.

Війна в Україні - допомога Німеччини

Нещодавно стало відомо, що Німеччина планує вп'ятеро збільшити обсяги військової допомоги Україні. Таким чином вона перевищить 15 мільярдів євро.

За останніми даними, в Україну вже прибули 18 німецьких танків Leopard 2 та БМП Marder.

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