Також попит зростає через конфлікти на Близькому Сході.

Німецький виробник танкових запчастин Renk повідомив про рекордно високу кількість замовлень, а його генеральний директор закликав інвесторів, які дотримуються принципів сталого розвитку, підтримувати компанії, що захищають "мирний, демократичний, вільний світ", пише Financial Times.

Зазначається, що баварський виробник коробок передач і трансмісій для танків і фрегатів, 70% доходів якого припадає на військові замовлення, повідомив, про ріст замовлень у 2023 році майже на третину, до 1,3 млрд євро. Водночас загальний портфель замовлень збільшився до 4,6 млрд євро.

Акції компанії майже подвоїлися з моменту її лістингу на Франкфуртській фондовій біржі в лютому, оскільки інвестори стали більш прихильними до оборонної промисловості після початку наземних воєн в Україні і на Близькому Сході.

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Renk повідомила про доходи у розмірі 926 млн євро у 2023 році, що на 9% більше, ніж у попередньому році, і заявила, що очікує, що цього року обсяг продажів перевищить 1 млрд євро, оскільки замовлення надходять з усього світу, зокрема з Норвегії, Нідерландів та Індії.

До того ж компанія планує нарощувати потужності та навчати місцевий персонал в Індії. Renk веде фінальні переговори з індійським урядом щодо виробництва деталей для наступного покоління бойового танка Arjun.

Аналітики Berenberg назвали перші річні результати компанії після первинного публічного розміщення акцій "обнадійливими", зазначивши, що проблеми з ланцюгами постачання, з якими стикається вся європейська оборонна промисловість, продовжують "затягуватися".

За словами журналістів, європейські оборонні групи вже давно розчаровані суворими правилами ЄС, які диктують, яка діяльність є "сталою", і в деяких випадках їм важко отримати фінансування. Деякі країни-члени ЄС вимагають від Європейського інвестиційного банку змінити свій мандат на кредитування оборонних груп.

Варто зазначити, що баварська компанія виробляє компоненти до німецьких Leopard 2 і французьких Leclerc.

Війна – золотий час для виробників зброї

Європейський Союз виділив німецькому оборонному концерну Rheinmetall 130 мільйонів євро фінансування для збільшення виробництва боєприпасів. Це понад чверть загальної суми в 500 мільйонів євро, яку ЄС виділив у рамках закону про підтримку виробництва боєприпасів (ASAP).

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що готовий використати свої повноваження для реквізиції промислових потужностей або нав’язати пріоритети виробникам зброї з метою прискорити виробництво зброї та снарядів, необхідних на полі бою в Україні та інших країнах.

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