За словами віце-прем'єра Грузії Теї Цулукіані, про екстрадицію Міхеїла Саакашвілі в Україну "не може бути й мови".

Влада Грузії не збирається видавати Україні затриманого екс-президента Міхеїла Саакашвілі.

З відповідною заявою вступила віце-прем'єр Грузії Тея Цулукіані, передає Imedi News.

"Говорити про екстрадицію Саакашвілі – це юридична нісенітниця або нонсенс. Якщо ми говоримо про передачу Саакашвілі Україні, щоб він відсидів тюремний термін, який йому присудив грузинський суд, в Україні, то у нас немає ніякого бажання це робити. У цьому немає доцільності", – заявила вона.

"Не може бути й мови про видачу Саакашвілі, і з політичної точки зору я здивована. Якщо людина настільки вірна ідеї жертвувати собою заради ідеалів, вона не повинна бажати повернутися до Києва", – додала вона.

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Затримання Саакашвілі в Грузії

Увечері 1 жовтня стало відомо, що Саакашвілі затримали у Грузії та помістили в пенітенціарну установу. Він заявив, що вважає себе політичним в'язнем, та оголосив голодування.

У Грузії Саакашвілі був оголошений в розшук, при цьому його заочно засудили до шести років ув'язнення, визнавши винним в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі. Грузинська влада неодноразово заявляла, що Саакашвілі після повернення в країну буде затриманий.

Президент України Володимир Зеленський висловив стурбованість новинами з Грузії, де затримали Саакашвілі.

Глава правлячої партії Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що колишній президент країни Міхеїл Саакашвілі готував державний переворот. Кобахідзе розповів, що Саакашвілі затримали в Грузії в рамках заздалегідь спланованої секретної операції.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі відмовилася помилувати його. Вона додала, що їй було неприємно бачити, як колишнього президента заарештовували на камери, але цього "вимагало верховенство закону".

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Автор: Катерина Шварц