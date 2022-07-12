На світлині ракета лежить у чохлі на залізничній платформі.

Одіозний очільник Роскосмосу Дмитро Рогозін взявся за улюблену справу - хизуватися ядерною зброєю. Цього разу він показав фото з ракетою "Сармат" та анонсував її серійне виробництво.

Про це він заявив у Telegram.

"Сармат. Найпотужніша у світі ядерна ракета глобальної дальності готується до нових випробувань та серійного виробництва", - заявив він.

Глава Роскосмосу також поділився світлиною, на якій позує поруч з ядерною ракетою "Сармат", що лежить у чохлі на залізничній платформі.

Як повідомляв УНІАН, напередодні саміту НАТО глава Роскосмосу Дмитро Рогозін вибухнув погрозами про ядерні удари по Швеції і Фінляндії через вступ до Альянсу. А після цього Роскосмос опублікував повідомлення, в якому пригрозив іншим країнам світу і навіть опублікував координати головних стратегічних об'єктів: штаб-квартири НАТО, Білого дому, Пентагону та ін.

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