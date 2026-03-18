Новим шпигуном Росії може бути навіть ваш друг, - Politico

У Європі фіксують нову тактику спецслужб: до шпигунських операцій залучають цивільних через інтернет і соцмережі.

Влада Нідерландів заявляє про нову тенденцію у шпигунстві: іноземні розвідувальні служби дедалі частіше залучають до диверсій і збору інформації не професійних агентів, а звичайних громадян. Йдеться насамперед про діяльність Росії, Ірану та Китаю, пише Politico.

Шпигунами стають пересічні люди

Директор з розвідки та національних загроз Нідерландів Юссеф Айт Дауд заявив, що спецслужби все частіше вербують цивільних – часто через інтернет. Їм пропонують гроші або "адреналін" за виконання завдань.

За словами чиновника, значна частина таких операцій відбувається онлайн, зокрема через Telegram. Завдання можуть виглядати просто – від збору інформації до актів саботажу.

Відео дня

"Злочин як послуга"

Нову модель називають "злочин як послуга": люди погоджуються виконувати завдання іноземних держав без глибокої ідеології чи підготовки.

"Іноді це виглядає просто як пропозиція: "Хочеш підпалити щось за 5000 євро?"", – пояснив Айт Дауд.

У Нідерландах зазначають, що масштаби таких операцій значно збільшилися після початку повномасштабної війни Росії проти України. Подібні дії розглядають як частину гібридної кампанії для дестабілізації Європи.

Часто до таких операцій залучають людей без кримінального досвіду. Серед них є як підлітки, так і дорослі, яких приваблюють швидкі гроші або цікавість.

У Нідерландах уже затримали трьох 17-річних підозрюваних, які нібито намагалися збирати дані поблизу урядових об’єктів у Гаазі за допомогою спеціального обладнання. Слідство вважає, що вони діяли за вказівками російських хакерів.

Нідерланди посилили законодавство: тепер злочином вважається навіть передача інформації іноземній державі, яка не є державною таємницею. Для цього створили спеціальний підрозділ контррозвідки.

Довести шпигунство стає складніше

Водночас правоохоронцям важко довести, що підозрювані свідомо діяли в інтересах іншої держави. Нещодавно суд у Нідерландах виніс м’якший вирок у справі, де слідство підозрювало шпигунство на користь іноземної країни.

Сучасне шпигунство дедалі більше переходить у "сіру зону" між війною і миром, а потенційним виконавцем може стати практично будь-хто, кажуть експерти.

Вербування шпигунів у Європі - останні новини

Як повідомляв УНІАН, російська розвідка вербує в інтернеті молодих людей як "одноразових агентів" для здійснення шпигунства, підпалів та інших злочинів по всій Європі.

За даними The New Yorker, в онлайн-чатах, часто в Telegram, почали з'являтися пропозиції про виконання різних робіт, більшість з них були орієнтовані на російськомовне населення, тобто не тільки на росіян, але й на білорусів та українців. Оплату, як правило, обіцяють у криптовалюті.

