Опозиційна лідерка Білорусі Світлана Тихановська пообіцяла переглянути відносини країни з Росією.
Про це вона повідомила у Telegram.
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Мова йде про домовленості Лукашенка з Кремлем, ухвалені після початку протестів в республіці 9 серпня.
«Про що не домовлявся б Олександр Лукашенко, він утратив підтримку білоруського народу. А значить всі його угоди і домовленості будуть переглянуті й анульовані новим урядом», – йдеться у повідомленні.
Тихановська наголосила, що незалежність і суверенітет країни не може бути предметом торгу.
Дружба Лукашенка і Путіна на тлі протестів в Білорусі
- Після початку масштабних протестів в серпні Лукашенко заявив, що президент Росії Володимир Путін пообіцяв всебічну допомогу щодо забезпечення безпеки країни.
- 27 серпня Путін припустив використання російських силовиків для придушення протестів у Білорусі.
- 8 вересня Лукашенко заявив про готовність продовжити інтеграцію з Росією, зазначивши, що в разі «падіння» Білорусі наступною буде Росія.
Вибори та протести в Білорусі: хронологія подій
- 9 серпня в Білорусі відбулись президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тихановську - 10,1%.
- Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично мотивовані справи проти опозиціонерів.
- В Євросоюзі не визнали результати виборів та запровадили санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування та застосування насильства проти незгодних.
- 23 вересня в Мінську відбулась таємна інавгурація Лукашенка.
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