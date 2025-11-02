Поява "Посейдона" в серіалі Netflix "Дипломат" надала Кремлю можливість, якою він не міг не скористатися.

Росія минулого місяця провела випробування підводної торпеди "Посейдон" з ядерною енергетичною установкою, і час для цього було обрано невипадково, пише Forbes. Аналітики звернули увагу, що заява Кремля про нещодавні випробування "Посейдона" з'явилася менш як за два тижні після виходу третього сезону оригінального серіалу Netflix "Дипломат", у якому згадується саме ця зброя.

Чому випробування проводилися саме зараз

"Посейдон" здатний діяти на глибині до 1000 метрів і розвивати швидкість понад 100 вузлів, що ускладнює його виявлення і ще більше ускладнює перехоплення, а його потенційна потужність може досягати 100 мегатонн.

У російських ЗМІ висловлювалися припущення, що заява про випробування "Посейдона" була покликана гарантувати дотримання Сполученими Штатами умов Договору СНО-3 про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Однак лише за кілька днів після того, як Путін оголосив про випробування "Посейдона", президент Дональд Трамп оголосив про відновлення Сполученими Штатами випробувань ядерної зброї після більш ніж тридцятирічної перерви.

"Дипломат" і "Посейдон"

Як зазначає геополітична аналітикиня Ірина Цукерман з аналітичної компанії Scarab Rising, невідомо, чи було це збігом, чи розрахунком, але випробування відбулися якраз у той момент, коли увага всього світу була прикута до нового сезону серіалу Netflix "Дипломат" і фільму "Дім динаміту", сюжети яких побудовані навколо несанкціонованого ядерного вибуху.

Поява "Посейдона" в "Дипломаті" надала Кремлю можливість, якою він не міг не скористатися, каже вона. За сюжетом американці таємно витягли російський ядерний дрон "Посейдон" з підводного човна, що вийшов з ладу і зламався приблизно біля узбережжя Великої Британії.

"Навіть якщо збіг і був випадковим, кремлівські медіа-агентства вже перетворили його на інструмент впливу, вплітаючи західну поп-культуру у свою риторику", - каже Цукерман.

Вона додала, що ядерне випробування має військове значення, але його психологічний резонанс сильніший. Популярний телесеріал вивів суперзброю в масовий обіг, і незабаром після цього Путін ясно дав зрозуміти, що вона реальна.

"Проводячи випробування в момент підвищеної кінематографічної уваги, Кремль стирає грань між уявою і залякуванням. Це підживлює атмосферу... неминучості, зображуючи Росію як непередбачувану силу, яку західна аудиторія вже звикла боятися".

Тепер Москві не потрібно створювати нову пропаганду; їй достатньо лише повторювати те, що вже було драматизовано масовою культурою, додала Цукерман.

Торпеда "Посейдон" - новини

Раніше Путін похвалився, що потужність "Посейдона" нібито значно перевищує потужність російської міжконтинентальної ракети "Сармат".

Військовий експерт Іван Ступак зазначав, що заяви Путіна про випробування "Посейдона" розраховані не на Україну. Насамперед це загроза Британським островам. Він зазначив, що "Посейдон" досягає в довжину кілька десятків метрів і може плавати у світовому океані досить довго. Експерт підкреслив, що для України ця зброя не є загрозою, оскільки вона до нас не допливе.

