Барак Обама зазначив, що ще вісім-10 років тому ніхто не очікував такої "нерозсудливості" президента РФ

Президент Російської Федерації Володимир Путін завжди представляв загрозу. При цьому повномасштабного вторгнення в Україну раніше ніхто не очікував.

Про це розповів 44-й президент США Барак Обама в інтерв'ю для TODAY.

"Путін завжди був безжалісний стосовно як до свого народу, так й до інших. Він завжди був тим, хто оповитий цим збоченим, спотвореним почуттям образи та етнічним націоналізмом. Це частина Путіна", - зазначив політик.

За його словами, нинішня повномасштабна війна проти України є новим методом, який, можливо, не застосовували б раніше.

"Те, що ми побачили під час вторгнення в Україну, — це його нерозсудливість, якої, можливо, не очікували вісім або десять років тому, але небезпека завжди була", - зазначив 44-й президент США.

При цьому він вказав, що війна в Україні показала, що не можна ставитись до демократії, як до належного.

"Я думаю, що те, що ми спостерігаємо, є нагадуванням про те, чому для нас так важливо не приймати власну демократію як належне, чому для нас так важливо відстоювати та підтримувати тих, хто вірить у свободу та незалежність, і я думаю, що нинішня адміністрація робить те, що повинна робити", - підсумував Обама.

Як раніше повідомляв УНІАН, президент Російської Федерації Володимир Путін назвав війну в Україні "трагедією", але виправдав себе, заявивши, що нібито у нього не було іншого вибору.

У свою чергу британська розвідка вважає, що план Росії у війні проти України провалюється. Зокрема, під час бойових дій щонайменше шість російських генералів були вбиті, а російські солдати зраджують і атакують своїх командирів.

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