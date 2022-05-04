Він наголосив, що Франція продовжить боротися з російською дезінформацією про війну в Україні.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан засудив висловлювання глави МЗС Росії Сергія Лаврова про Другу світову війну, назвавши їх огидною маніпуляцією.

Про це йдеться у повідомленні у Twitter глави МЗС Франції.

"Історична маніпуляція пана Лаврова і його міністерства з приводу звірств Другої світової війни просто огидна. Я засуджую цю неприйнятну і мерзенну риторику. Ми продовжимо боротися з російською дезінформацією про війну в Україні", - підкреслив глава французької дипломатії.

Скандал з Лавровим

В інтерв'ю італійській телекомпанії Лавров порівняв президента України Володимира Зеленського з Гітлером. Міністр заявив, що у Адольфа Гітлера була "єврейська кров", а найпалкіші антисеміти, як правило, євреї. Ізраїль обурився таким заявами.

Ізраїль обурений такими заявами.

В Україні заяву Лаврова назвали "печерним антисемітизмом", а в Німеччині представник уряду ФРН Штеффен Хебестрейт слова глави МЗС РФ назвав "абсурдом". Він зазначив, що більше коментарів ця нісенітниця не потребує.

МЗС Росії не зупинився на цьому і після скандалу з Лавровим вирішив продовжити серію звинувачень ізраїльського уряду, який підтримав боротьбу України за незалежність. Слова глави МЗС Ізраїлю Яїра Лапіда, який обурився порівняннями Лаврова євреїв, Зеленського і Гітлера, в Москві назвали "антиісторичними".

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