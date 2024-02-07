В ЄС зазначають, що цей закон порушує цілий ряд фундаментальних цінностей ЄС, включаючи демократію і право на справедливий судовий розгляд.

Європейський союз розпочав судову процедуру проти Угорщини у зв'язку із законом про захист суверенітету, який, на думку незалежних ЗМІ та громадських груп, був спрямований на залякування їх у період правління прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Як пише Bloomberg, у середу Європейська комісія надіслала лист із офіційним повідомленням - перший крок, який може призвести до потенційного судового розгляду. Як говориться в заяві на сайті виконавчої влади ЄС, цей закон порушує цілий ряд фундаментальних цінностей ЄС, включаючи демократію, право на справедливий судовий розгляд, а також правила захисту даних і внутрішнього ринку.

"Комісія вважає, що розглянуте угорське законодавство порушує ряд положень первинного і вторинного права ЄС, в тому числі демократичні цінності Союзу", - йдеться в повідомленні.

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У Угорщини є два місяці на відповідь, і якщо вона не відповість на запит, комісія може направити "обґрунтовану думку" відповідно до своєї процедури.

Як нагадує Bloomberg, минулого тижня в Угорщині розпочало роботу нове Агентство із захисту суверенітету, очолюване раніше проурядовим керівником ЗМІ. У його завдання входить перевірка організацій, включаючи політичні партії, неурядові організації та засоби масової інформації, на предмет потенційних порушень національного суверенітету (це поняття в законодавстві трактується нечітко). Такі порушення в контексті виборів чреваті тюремним ув'язненням.

Угорщина вставляє палиці в колеса ЄС

Як писав УНІАН, 1 лютого Рада ЄС схвалив виділення Україні 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги, яке тривалий час було заблоковано прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Але погрозами і поступками інші лідери ЄС змогли його переконати на цей раз.

Після того, як у січні Туреччина дала свою згоду на приєднання Швеції до НАТО, Угорщина залишилася єдиною країною Альянсу, яка досі не прийняла такого рішення. Орбан запросив прем'єр-міністра Швеції в Будапешт, щоб той розповів угорському керівнику, чому він повинен дати згоду на приєднання Швеції до альянсу.

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