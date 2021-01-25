Також у ПАРЄ обговорять ситуацію з арештом російського опозиціонера Олексія Навального.

У Парламентській асамблеї Ради Європи в четвер, 28 січня, проведуть дебати стосовно оскарження повноважень російської делегації в Асамблеї.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну пропозицію президента Асамблеї Хендріка Дамса щодо порядку денного зимової сесії ПАРЄ підтримали члени Асамблеї. Трансляція засідання відбувається на сайті Асамблеї.

Зокрема, 27 січня о 16:00 за місцевим часом (о 17:00 за Києвом) відбудуться дебати ситуації стосовно ситуації довкола російського опозиціонера Олексія Навального, а дебати щодо оскарження повноважень російської делеагції відбудуться вранці у четвер, 28 січня о 9:00 (10:00 за Києвом). Обговорення висловленого оскарження російській делегації буде першим питанням порядку денного зимової сесії у четвер.

Водночас у ПАРЄ не підтримали обговорення погіршення ситуації з правами людини у Білорусі.

Російська делегація пропонувала розглянути питання начебто "заборони російської мови і інших меншин в Україні". Але ця пропозиція російської делегації не була внесена до порядку денного, оскільки члени ПАРЄ віддали перевагу розгляду питання щодо Навального.

Оскарження повноважень російської делегації в ПАРЄ: що відомо

У Парламентській асамблеї Ради Європи підтримали ініціативу України про оскарження повноважень російської делегації. Голова української делегації в ПАРЄ Марія Мезенцева запропонувала оскаржити повноваження делегації РФ через політику російської влади, спрямовану на порушення політичних і громадянських свобод, арешти лідерів опозиції й сотень російських громадян, порушення прав людини в окупованому Криму. Після оскарження повноважень делегації РФ, це рішення мають розглянути Моніторинговий комітет і Комітет з питань правил і процедур (регламентний) асамблеї. Моніторинговий комітет має впродовж 24 годин підготувати звіт і відзвітувати перед делегатами про ситуацію з дотримання прав людини в Росії, а регламентний комітет - підготувати відповідний висновок.

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Автор: Віталій Саєнко