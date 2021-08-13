Затриманим українцям загрожує тривале ув'язнення.

У Польщі троє громадян України виманювали гроші в літніх людей методом "на внука". Їх затримали на території двох воєводств - Західнопоморського і Великопольського.

Як передає "Польське радіо", жертви українців заплатили їм понад 90 тисяч злотих.

Більшу частину цієї суми - понад 50 тисяч - 22-річний і 31-річний зловмисники виманили у двох мешканок Замостя. Місцевий комісар Воєводської комендатури каже, що вони можуть бути причетними до шахрайства й в інших містах.

"Обидва вони разом із третім чоловіком віком 29 років на території міста Томашув-Любельський виманювали гроші у мешканки цього міста. Жінка заплатила чоловікам 14 тисяч злотих. Інша жінка, пенсіонерка з міста Янув-Підляський заплатила 24 тисячі злотих. Чоловіків підозрюють у злочинах на території міста Кошалін, де вони виманили у мешканки 17 тисяч злотих", - розповідає комісар Анна Камоля з Воєводської комендатури Поліції в Любліні.

Ба більше, ще одного українця підозрюють у зберігання наркотиків. Усім затриманим загрожує ув'язнення на строк до восьми років.

Як повідомляв УНІАН, раніше у польському місті Білосток жорстоко вбили українського заробітчанина. У скоєнні злочину підозрюють іншого українця. Причиною вбивства, за даними ЗМІ, стала суперечка про окупований Крим.

Автор: Юрій Годован