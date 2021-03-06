Це стало першою зустріччю Папи Римського з таким високопоставленим шиїтським священнослужителем.

Папа Франциск у суботу провів історичну зустріч з вищим шиїтським священнослужителем Іраку Алі ас-Сістані, закликавши до співіснування в країні, охопленій насильством.

Читайте такожПапа Римський напророкував новий всесвітній потопПро це повідомляє Reuters.

"Зустріч пройшла у священному місті Наджаф під час ризикованого турне Франциска по Іраку і була першою зустріччю Папи з таким високопоставленим шиїтським священнослужителем", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в ході зустрічі, яка тривала близько 45 хвилин, Папа закликав релігійні громади до співпраці.

"(Папа) підкреслив важливість співпраці та дружби між релігійними громадами, щоб, культивуючи взаємну повагу і діалог, ми могли зробити свій внесок на благо Іраку та регіону", - зазначає видання.

Водночас Сістані після зустрічі заявив, що "релігійне і духовне керівництво має зіграти велику роль, щоб покласти край трагедії... і закликати сторони, особливо великі держави, зробити так, щоб мудрість і розум взяли гору і стерти мову війни".

За його словами, великі держави не повинні "захищати свої інтереси коштом права людей жити в умовах свободи та гідності". Сістані додав, що християни повинні жити, як і всі іракці, в мирі й співіснуванні.

Зустріч 84-річного понтифіка і 90-річного шиїтського священнослужителя пройшла в скромному будинку Сістані, який він орендував протягом десятиліть.

Що цьому передувало

Вчора, 5 березня, Папа Римський Франциск прибув до Іраку з першим в історії папським візитом до цієї країни, який також є першою міжнародною поїздкою понтифіка з початку пандемії коронавірусу.

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Автор: УНІАН