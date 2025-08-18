'Путін показово вбиватиме': президент відреагував на російську атаку по Україні

Зеленський пояснив, чому Росія наносить жорсткі та цинічні удари напередодні мирних переговорів у США.

Росіяни свідомо б'ють по українським містам в день важливих переговорів у США. Таким чином намагаються чинити тиск та нівелювати дипломатичні зусилля. Про це сказав президент України Володимир Зеленський у Telegram.

"Вони знають, що сьогодні у Вашингтоні зустріч для припинення війни. Будемо говорити про ключові речі з президентом Трампом. Разом з Україною в розмові братимуть участь лідери Британії, Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії, ЄС, НАТО. Усі хочуть достойного миру та справжньої безпеки. І саме в цей момент росіяни б’ють по Харкову, Запоріжжю, Сумщині, по Одесі, по житлових будинках, по нашій цивільній інфраструктурі", - наголосив він.

Зеленський зазначає, що це свідоме вбивство росіянами людей, зокрема, через удар дронами по Харкову вже відомо про сімох загиблих, при чьому найменшій дівчинці – півтора року. Також десятки постраждалих, серед яких і діти.

Відео дня

За його словами, у Запоріжжі через ракетні удари по місту відомо про 20 постраждалих і три вбитих людини.

"Був і свідомий російський удар по енергетичному об’єкту в Одесі, що належить азербайджанській компанії. Тобто це удар по наших відносинах і по енергетичній незалежності", - наголосив президент України.

Зеленський наголосив, що російська військова машина продовжує знищувати життя. "Путін показово вбиватиме, щоб і далі тиснути на Україну, на Європу та щоб принизити дипломатичні зусилля. Саме тому ми так чекаємо допомоги з припиненням убивств. Саме тому потрібні надійні гарантії безпеки. Саме тому Росія не має отримати жодної винагороди за цю війну. Війну треба завершувати. І почути "стоп" повинна саме Москва", - зазначає він.

Російські обстріли України

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти завдали ударів ракетами та дронами по Запоріжжю та Харкову, є вбиті і поранені.

Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України зауважив, що росіяни вдарили балістикою по Запоріжжю. При цьому зазначив, що Путін не хоче припиняти вогонь - йому подобається обстрілювати мирні міста і говорити про бажання завершити війну.

Також Російські загарбники вдарили "Шахедами" по багатоповерхівці у Харкові. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що серед загиблих - 1,5-річна дівчинка та 16-річний хлопець. Наразі відомо про 7 загиблих і близько 20 поранених, під завалами ще можуть бути люди.

Вас також можуть зацікавити новини: