На ринку дитячих товарів формується нова тенденція – плюшеві іграшки на базі штучного інтелекту. Компанії представляють їх як альтернативу ґаджетам і спосіб скоротити екранний час дітей, пише NY Times.

Особливо популярними є моделі Grem, Grok і Gabbo від компанії Curio. Зовні вони схожі на звичайних м'яких звіряток, але всередині в них вбудовані мікрофони, динаміки і чат-бот, що працює на базі ШІ. Вони реагують на голос дитини, підтримують бесіду і відповідають на запитання.

Однак такі дитячі компаньйони викликають суперечки. Журналістка NY Times протестувала Grem і наголосила, що вона скоріше замінює батьків, аніж доповнює традиційні ігри: "Я усвідомила: це не стільки оновлення неживого плюшевого ведмедика, скільки заміна мені".

За її словами, дитина може звикнути ставити запитання ШІ й отримувати відповіді, замість того щоб шукати їх самостійно або звертатися до дорослих.

У Curio запевняють, що нові іграшки безпечні: вони не записують розмови і обробляють дані локально. Проте питання довіри залишається відкритим – одні батьки сприймають новинку як крок уперед, інші бачать у ній потенційну загрозу для розвитку дитини.

